Realme 10 Pro Plus 5G — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Realme 10 Pro Plus 5G to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Jak będzie cena oraz specyfikacja techniczna? Na temat tego telefonu wiemy już naprawdę sporo. Urządzenie zapowiada się naprawdę ciekawie. Zobaczmy, co wiemy o modelu Realme 10 Pro Plus 5G przed zbliżającym się debiutem.

Realme 10 Pro Plus 5G to smartfon, którego premiera odbędzie się w listopadzie. Telefon był obiektem wielu przecieków. Jego cena na razie jest tajemnicą. Natomiast specyfikacja techniczna już w zasadzie nie. O niej wiemy już całkiem sporo. Zobaczmy, czego mamy się spodziewać.

6,7-calowy ekran AMOLED

Realme 10 Pro Plus 5G otrzyma ekran wykonany w technologii AMOLED, co potwierdza nam strona urzędu TENAA. Jest to wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala oraz rozdzielczości Full HD+ (2412 × 1080 pikseli). Spodziewajmy się także zwiększonego odświeżania obrazu do 120 lub 144 Hz.

Procesor MediaTek Dimensity 1080

Sercem modelu Realme 10 Pro Plus 5G będzie procesor Dimensity 1080. To nowy SoC firmy MediaTek dla smartfonów ze średniej półki cenowej. Jego szybsze rdzenie taktowane są zegarem do 2,6 GHz. Producent bierze pod uwagę wersje z 6, 8 lub 12 GB pamięci RAM oraz 64, 128, 256 lub 512 GB miejsca na dane. Nie spodziewajmy się jednak ich wszystkich w sprzedaży i wybór zostanie ograniczony.

Cena Realme 10 Pro Plus 5G nieznana

Cena Realme 10 Pro Plus 5G nie jest na razie znana. Możemy jednak się spodziewać, że w Chinach będzie to kwota około 2 tys. juanów, czyli ok. 1305 zł. Oczywiście dotyczy to podstawowej konfiguracji sprzętowej. Poza tym w Europie zapłacimy więcej, co warto mieć na uwadze.

Aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

Aparat fotograficzny modelu Realme 10 Pro Plus 5G jest potrójny i jego elementy zostały umieszczone na dwóch okrągłych wyspach. Główny sensor ma matrycę 108 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z sensorem 8 MP i dodatkową kamerkę 2 MP. Ta przednia do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli.

Bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem

Realme 10 Pro Plus 5G otrzyma akumulator z szybkim ładowaniem. Dzięki stronie urzędu 3C wiemy, że telefon obsłuży ładowarkę o mocy 67 W. Poza tym sam akumulator ma pojemność 5000 mAh. Całość waży 172,5 g. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Realme 10 Pro Plus 5G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2412 × 1080 pikseli

procesor MediaTek Dimensity 1080

6, 8 lub 12 GB pamięci RAM

64, 128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

172,5 g

Android z nakładką producenta

