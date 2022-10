Xiaomi 13 Lite 5G w drodze. To przebrandowany model CIVI 2

Xiaomi 13 Lite 5G to nowy średniak marki. Nie będzie to jednak zupełnie nowe urządzenie, a przebrandowany model Xiaomi CIVI 2. Jeśli tak, to specyfikacja techniczna telefonu jest już znana. Oficjalna premiera smartfona Xiaomi 13 Lite 5G zapewne jest nieodległa i powinno dzielić nas od niej tylko kilka tygodni.

Xiaomi 13 Lite 5G to nowy smartfon chińskiej marki, który powinien zadebiutować z droższymi flagowcami. Tymczasem dowiadujemy się, że nie będzie to zupełnie nowe urządzenie. Wszystko wskazuje na to, że dojdzie do rebrandingu. Telefon będzie modelem CIVI 2 z inną nazwą, który jakiś czas temu debiutował w Chinach.

Jeśli Xiaomi 13 Lite 5G to rzeczywiście model CIVI 2, to jego specyfikacja techniczna nie jest tajemnicą. Telefon ma 6,55-calowy ekran AMOLED 120 Hz. Procesor to Snapdragon 7 Gen 1. Natomiast bateria ma pojemność 4500 mAh.

Xiaomi 13 Lite 5G ma też podwójny aparat do selfie z sensorami 32 MP. Natomiast tylny jest potrójny i jest to połączenie sensorów 50, 20 oraz 2 MP. Znajdziemy tu też głośniki z Dolby Atmos. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Xiaomi 13 Lite 5G / CIVI 2 – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 7 Gen 1 z GPU Adreno 662

8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 + 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 20 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

dwa głośniki z Dolby Atmos

171,8 g

159,2 × 72,7 × 7,23 mm

Android 12 z MIUI 13

