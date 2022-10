Realme 10 4G blisko. Są rendery, specyfikacja i unboxing

Realme 10 4G to smartfon, którego premiera jest blisko. W sieci pojawiły się rendery oraz specyfikacja techniczna telefonu. Przy okazji mamy okazję zobaczyć na wideo unboxing. Urządzenie ma ekran AMOLED 90 Hz oraz procesor MediaTek Helio G99. Ponadto pod obudową Realme 10 4G znajduje się bateria 5000 mAh.

Realme 10 4G to smartfon, którego premiera odbędzie się w listopadzie. Wraz z modelem Pro 5G. Tymczasem do sieci wyciekły rendery oraz specyfikacja techniczna. Poza tym na jednym z kanałów pojawił się unboxing telefonu. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o tym urządzeniu.

https://www.youtube.com/shorts/ZKgGfoOP2bo

Unboxing Realme 10 4G ujawnia nam design, który poznaliśmy już wcześniej. Telefon ma podwójny aparat fotograficzny z sensorami 50 i 2 MP, które umieszczono na okrągłych wyspach. Ekran to 6,5-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Wiemy, że wspiera on odświeżanie obrazu w 90 Hz.











Realme 10 4G ma procesor MediaTek Helio G99. Następnie mamy baterię o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że wspiera ona szybkie ładowanie o mocy 33 W. Do wyboru mają być opcje z 4-8 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme 10 4G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran AMOLED 90 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G99

4-8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 5

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 4G

dual SIM

złącze USB C

Android z nakładką producenta

