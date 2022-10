One UI 5.0 to także nowe emoji. Samsung wyprzedził iOS 16 i Androida 13

One UI 5.0 to nowa nakładka firmy Samsung, która wprowadza wiele nowości. Wśród nich są także nowe emoji z Unicode 15. Co ciekawe nie mają ich jeszcze iOS 16 czy Android 13, co ma ulec zmianie w niedługim czasie. Zobaczmy sobie nowe emoji z aktualizacji One UI 5.0 oraz pozostałe zmiany wprowadzone w tym zakresie.

One UI 5.0 zostało udostępnione niedawno na modele Galaxy S22. Aktualizacja trafi wkrótce także na wiele innych telefonów marki Samsung i poznaliśmy harmonogram. Co ciekawe uaktualnienie nakładki wprowadza też nowe emoji z Unicode 15. To o tyle ciekawe, że nie ma ich jeszcze Android 13 oraz iOS 16.

Nowe emoji z One UI 5.0 pochodzą z aktualizacji Unicode 15 i wprowadza 31 nowych obrazków. Są to m.in. buźka, łoś, gęś, osioł, meduza czy wachlarz. Tak naprawdę Samsung wprowadził znacznie więcej emotek, bo łącznie aż 138 nowych i większość z nich pochodzi z Unicode 14.

iOS 16 i Android 13 również dostaną nowe emoji z One UI 5.0

Wiemy, że te nowe emoji z nakładki One UI 5.0 zostaną wkrótce wprowadzone także do systemów Android 13 i iOS 16. Google planuje to zrobić w grudniu, co zadeklarowało jakiś czas temu. Natomiast Apple prawdopodobnie nie wyrobi się w tym roku, choć cały czas może je jeszcze dodać do wydania z numerkiem 16.2.

źródło