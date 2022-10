Moto G Play 2022 blisko. Są rendery i specyfikacja

Moto G Play 2022 to nowy smartfon marki Motorola. Premiera jest blisko, a tymczasem do sieci wyciekły rendery oraz specyfikacja techniczna telefonu. Wiemy, że urządzenie ma 6,5-calowy ekran HD+ oraz potrójny aparat fotograficzny 16 MP. Sercem smartfona Motorola Moto G Play 2022 jest MediaTek Helio G37.

Motorola Moto G Play 2022 to smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Telefonu nie udało się dochować w tajemnicy do premiery. W sieci pojawiły się rendery pochodzące z materiałów prasowych producenta. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna modelu. Zobaczmy, co już wiadomo o tym urządzeniu.

Moto G Play 2022 ma 6,5-calowy ekran o rozdzielczości HD+. Wyświetlacz jest ponadto w stanie prezentować obraz w 90 Hz. Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Helio G37. Układ wspomagany ma być przez 4 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się 64 GB miejsca.

Pod obudową Moto G Play 2022 znajdzie się bateria zapewniająca do 3 dni pracy o pojemności 5000 mAh. Aparat fotograficzny jest potrójny. Kamera składa się z sensorów 16 i dwóch 2 MP. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Motorola Moto G Play 2022 – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran 90 Hz o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G37

4 GB pamięci RAM

64 GB miejsca na dane

kamerka do wideorozmów – brak szczegółów

aparat fotograficzny 16 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12

źródło