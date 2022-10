MIUI 14 blisko. Xiaomi wstrzymuje prace nad MIUI 13 Dev

MIUI 14 to nowa nakładka Xiaomi na Androidzie. Jej premiera zbliża się coraz większymi krokami. Świadczy o tym chociażby wstrzymanie prac rozwojowych nad MIU 13 Dev, czyli deweloperskiej edycji oprogramowania. To oznacza, że Xiaomi szykuje się do wprowadzenia MIUI 14, które to będzie rozwijane w przyszłości.