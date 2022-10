Moto X40 pozuje na zdjęciach z TENAA. Jest częściowa specyfikacja

Moto X40 to nachodzący flagowiec marki Motorola. Mamy okazję zobaczyć zdjęcia, które pochodzą ze strony urzędu TENAA. Przy okazji znana jest częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Ta ujawnia nam, że jest na co czekać. Wiemy, że Moto X40 otrzyma mocny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 i potrójny aparat.

Moto X40 to flagowiec, który zbliża się wielkimi krokami. Zwiastuje to jego pojawienie się na stronie chińskiego urzędu TENAA. Tam też opublikowano zdjęcia widoczne niżej. Pełna specyfikacja techniczna nowego smartfona marki Motorola nie jest znana. Coś tam jednak już na jego temat wiemy.

Zdjęcia opublikowane przez TENAA ujawniają nam, że telefon ma zakrzywiony ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Pewnie jest to wyświetlacz wykonany w technologii OLED. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny z tyłu obudowy. Umieszczono go na prostokątnej wyspie z zaokrągleniami.

Pełna specyfikacja Moto X40 tajemnicą

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona Moto X40 na razie pozostaje tajemnicą. Wiemy, że telefon ma otrzymać najnowszy procesor Qualcomma dla flagowców z Androidem. Jest to Snapdragon 8 Gen 2. Następnie mamy kości RAM typu LPDDR5X. Więcej szczegółów powinniśmy poznać jeszcze przed planowaną na ten kwartał premierą. Dzieli nas od niej zapewne już tylko kilka najbliższych tygodni.

