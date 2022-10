Vivo X90 Pro Plus coraz bliżej. Wycieka specyfikacja techniczna

Vivo X90 Pro Plus to smartfon, którego premiera zbliża się coraz większymi krokami. Na kilka tygodni przed debiutem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Ta obejmuje procesor Snapdragon 8 Gen 2 czy 6,78-calowy ekran AMOLED 120 Hz. Vivo X90 Pro Plus dostanie także poczwórny aparat.