Redmi Note 12 Explorer otrzyma bardzo szybkie ładowanie baterii

Redmi Note 12 Explorer to flagowy smartfon z nowej serii, który otrzyma bardzo szybkie ładowanie baterii. Producent potwierdził, że będzie to odbywać się z mocą na poziomie 210 W. Tak więc pod tym względem Redmi Note 12 Explorer ustanowi na rynku nowe standardy i przebije tym samym możliwości IQOO 10 Pro.

Redmi Note 12 Explorer to smartfon, który zadebiutuje z modelami Pro i Pro Plus. Xiaomi podgrzewa atmosferę przed dzisiejszym debiutem i potwierdziło coś, co wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu. Co to takiego? To bardzo szybkie ładowanie baterii, które będzie odbywać się z rekordową wśród telefonów mocą.

Do tej pory liderem pod tym względem był IQOO 10 Pro, który wspiera bardzo szybkie ładowanie baterii z użyciem ładowarki o mocy 200 W. Pod tym względem Redmi Note 12 Explorer wytyczy nowe standardy. Dlaczego? Ponieważ Xiaomi opracowało jeszcze lepszą technologię.

Szybkie ładowanie baterii z Redmi Note 12 Explorer o mocy 210 W

Redmi Note 12 Explorer wspiera szybkie ładowanie baterii o mocy aż 210 W. Plany Xiaomi w tym zakresie poznaliśmy już kilka tygodni temu. Za sprawą urzędu 3C, który certyfikował nową ładowarkę. Jej parametry to 20 V i 10,5 A. Niestety tego telefonu nie spodziewamy się w Europie i pewnie nie będzie on dostępny poza Chinami.

