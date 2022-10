Premiera Redmi Note 12 Explorer. Cena i specyfikacja

Redmi Note 12 Explorer to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z oczekiwaniami. Urządzenie wyróżnia się przede wszystkim najszybszym ładowaniem baterii na rynku o mocy aż 210 W. Specyfikacja techniczna jest konkretna. Zobaczmy sobie, jaka jest cena Redmi Note 12 Explorer i co ten telefon ma do zaoferowania.

Redmi Note 12 Explorer to smartfon, którego premiera w Chinach odbyła się zgodnie z oczekiwaniami. Jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna modelu? W obu przypadkach zaskakująco dobrze. Zobaczmy sobie, jakie możliwości ma nowy telefon submarki Xiaomi.

6,67-calowy ekran OLED 120 Hz

Redmi Note 12 Explorer ma ten sam ekran, co model Pro Plus. Jest to 6,67-calowy wyświetlacz wykonany w technologii OLED o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy odświeżanie obrazu w 120 Hz. Panel wspiera Dolby Vision oraz HDR10+. Warto też wspomnieć o maksymalnej jasności w postaci 900 nitów.

Procesor MediaTek Dimensity 1080

Redmi Note 12 Explorer ma pod obudową procesor MediaTek Dimensity 1080. Jest to 8-rdzeniowy układ SoC, z których dwa szybsze to Cortex-A78 taktowane zegarem 2,6 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Mali-G68 MC4. Telefon będzie dostępny tylko w jednej konfiguracji sprzętowej mającej 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na dane. W jakiej cenie?

Cena Redmi Note 12 Explorer bardzo atrakcyjna

Cena Redmi Note 12 Explorer jest bardzo niewygórowana. Przeciwnie, bo została ustalona w Chinach na poziomie zaledwie 2399 juanów. To daje nam równowartość 1570 zł. Sprzedaż tego telefonu w Państwie Środka rozpocznie się 31 października. Oczywiście na razie nie mówi się nic o globalnej dostępności.

Najszybsze ładowanie baterii na rynku

Smartfon Redmi Note 12 Explorer otrzymał rozwiązanie, którym nie może pochwalić się żaden inny telefon na rynku. Jest to najszybsze ładowanie baterii z użyciem ładowarki o mocy aż 210 W. Jej parametry to 20 V i 10,5 A. Natomiast pojemność akumulatora to 4300 mAh.

Potrójny aparat fotograficzny 200 MP

Ponadto Redmi Note 12 Explorer ma potrójny aparat fotograficzny. Ten sam, który znalazł się w modelu Pro Plus. Ma on główny sensor ISOCELL HPX z matrycą 200 MP. Uzupełnia go obiektyw ultraszerokokątny (120°) z czujnikiem 8 MP oraz kamerka do zdjęć makro 2 MP. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Redmi Note 12 Explorer – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1080

8 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 200 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4300 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z MIUI 13

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło