Moto X40 Pro blisko. Smartfon otrzyma układ Snapdragon 8 Gen 2

Moto X40 Pro to nadchodzący flagowiec firmy Motorola. Wszystko wskazuje na to, że jego premiera odbędzie się jeszcze w tym kwartale. Pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 2. Telefon ukrywa się pod nazwą XT2301-5. Moto X40 Pro pod taką nazwą zadebiutuje w Chinach, a w Europie już pod inną.

Moto X40 Pro to pierwszy flagowiec marki Motorola, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Telefon pojawił się niedawno na stronie chińskiego urzędu 3C, co przybliża go do debiutu. Teraz dowiadujemy się, że pod obudową ma znaleźć się procesor Snapdragon 8 Gen 2. Co w zasadzie nie jest jakimś zaskoczeniem.

Snapdragon 8 Gen 2 to najnowszy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Firma planuje go zaprezentować w przyszłym miesiącu. Chip najpierw trafi do serii Xiaomi 13. Potem także do telefonów innych producentów, jak rzeczonego Moto X40 Pro. Na razie kompletna specyfikacja tego telefonu nie jest znana.

Moto X40 Pro z chipem Snapdragon 8 Gen 2 w grudniu

Spodziewajmy się, że premiera smartfona Moto X40 Pro odbędzie się w grudniu tego roku. Oczywiście dotyczy to tylko chińskiego rynku. W Europie telefon pojawi się najwcześniej w pierwszym kwartale 2023 r. Jakby tego było mało, to najpewniej pod inną nazwą.

