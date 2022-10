Redmi Note 12 Pro Plus — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Redmi Note 12 Pro Plus to wyczekiwany średniak. Jego premiera jest bardzo blisko. Telefon ma wyróżniać się aparatem fotograficznym z sensorem 200 MP oraz bardzo szybkim ładowaniem baterii. Zobaczmy, jaka będzie cena Redmi Note 12 Pro Plus i specyfikacja techniczna oraz co jeszcze wiemy o tym smartfonie.

Redmi Note 12 Pro Plus to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna telefonu? Na temat tego urządzenia wiemy już naprawdę sporo. Zobaczmy sobie, co już wiemy na chwilę przed oficjalną zapowiedzią średniaka, który otrzyma aparat z sensorem 200 MP.

Zakrzywiony ekran AMOLED

Redmi Note 12 Pro Plus otrzyma ekran AMOLED, który będzie zakrzywiony na dłuższych krawędziach. Przekątna to 6,67 cala, a rozdzielczość to Full HD+. Poza tym nie zabraknie zwiększonego odświeżania obrazu w postaci 120 Hz. Jest też obsługa technologii Dolby Vision oraz HDR10+ i jasność maksymalna na poziomie 900 nitów.

Procesor MediaTek Dimensity 1080

Sercem smartfona Redmi Note 12 Pro Plus będzie nowy procesor firmy MediaTek dla telefonów ze średniej półki cenowej. Tym chipem jest 8-rdzeniowy Dimensity 1080, który wnosi m.in. wsparcie dla aparatów z sensorami 200 MP. Spodziewajmy się, że chip będzie wspierany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.

Cena Redmi Note 12 Pro Plus ma być atrakcyjna

Dokładna cena Redmi Note 12 Pro Plus nie jest jeszcze znana. Spodziewajmy się jednak czegoś w okolicy 2,5-3 tys. juanów, czyli około 1640-1970 zł. Oczywiście dotyczy to podstawowej konfiguracji sprzętowej telefonu. Poza tym w Europie spodziewajmy się wyższych kwot, co warto mieć na uwadze.

Aparat fotograficzny 200 MP

Redmi Note 12 Pro Plus otrzyma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 200 MP. Jest to nowy czujnik Samsunga ISOCELL HPX. Zostanie on połączony z obiektywem mającym siedem soczewek oraz światłem przysłony f/1.65. Wiemy, że kamera pozwoli robić także zdjęcia w wysokiej jakości przy rozdzielczości 50 lub 12,5 megapikseli. Spodziewajmy się, że dwa pozostałe sensory dostaną matryce 8 i 2 MP. Przednia kamera pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria z bardzo szybkim ładowaniem

Redmi Note 12 Pro Plus to smartfon, który ma wyróżniać się przede wszystkim bardzo szybkim ładowaniem baterii o mocy aż 210 W. Sam akumulator ma pojemność 4300 mAh. W Europie podobno tak szybka technologia nie będzie dostępna. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Redmi Note 12 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1080

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 200 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4300 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z MIUI 13

