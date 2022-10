Google Pixel 8 Pro może dostać ultrasoniczny skaner papilarny

Google Pixel 8 Pro może być pierwszym smartfonem firmy, który otrzyma ultrasoniczny skaner papilarny. Co ciekawe mógł on trafić do tegorocznego modelu. Nawet go testowano w modelu G10, ale finalnie nic z tego nie wyszło. Jest więc bardzo możliwe, że to Google Pixel 8 Pro otrzyma dopiero to rozwiązanie.