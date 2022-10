Redmi Note 12 Pro Plus otrzyma aparat 200 MP

Redmi Note 12 Pro Plus to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Producent ujawnił, że telefon otrzyma aparat 200 MP. Tym sensorem jest Samsung HPX. To oznacza, że po kamerze modelu Redmi Note 12 Pro Plus można spodziewać się naprawdę wiele. Telefon otrzyma potrójny aparat fotograficzny.