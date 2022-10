OnePlus Nord N300 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja smartfona

OnePlus Nord N300 5G to nowy smartfon marki. Za nami premiera. Telefon ma 6,56-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości HD+ oraz procesor MediaTek Dimensity 810. Aparat fotograficzny jest podwójny i ma główny sensor z matrycą 48 MP. Zobaczmy, jak prezentuje się cena OnePlus Nord N300 5G i specyfikacja techniczna.

OnePlus Nord N300 5G to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena została ustalona na poziomie 229 dol. (ok. 1110 zł). Do wyboru jest tylko jeden wariant kolorystyczny obudowy. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu.

Smartfon OnePlus Nord N300 5G ma 6,56-calowy ekran IPS o rozdzielczości HD+. Następnie mamy odświeżanie obrazu w 90 Hz. Procesor to układ MediaTek Dimensity 810. SoC wspomagany jest przez 4 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 64 GB miejsca.

OnePlus Nord N300 5G ma też baterię o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowarki o mocy 33 W. Aparat fotograficzny ma dwa obiektywy. Producent zdecydował się na połączenie sensorów 48 i 2 MP. Całość pracuje pod kontrolą nowego Androida 13 z nakładką OxygenOS 13. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

OnePlus Nord N300 5G – specyfikacja techniczna

6,56-calowy ekran IPS LCD 90 Hz o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 810

4 GB pamięci RAM

64 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z OxygenOS 13

