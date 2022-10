Motorola Razr 2022 w Polsce. Cena i specyfikacja techniczna

Motorola Razr 2022 to składany smartfon, który debiutuje w Polsce. Cena na start została obniżona aż o 500 zł. Jak prezentuje się specyfikacja techniczna? Okazuje się, że rzeczowo. Urządzenie ma dwa ekrany i mocny procesor. Zobaczmy, jak prezentuje się polska cena modelu Motorola Razr 2022 i wyposażenie.

Motorola Razr 2022 to składany smartfon, który najpierw zadebiutował w Chinach. Miało to miejsce latem tego roku. Teraz urządzenie ma premierę w Polsce, gdzie cena została ustalona na poziomie 5999 zł. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu oraz promocja przygotowana przez producenta na start.

Cena Motorola Razr 2022 w Polsce na start niższa

Cena modelu Motorola Razr 2022 w naszym kraju została ustalona na poziomie 5999 zł. Jednak decydując się na zakup pomiędzy 28 a 30 października można liczyć na sporą promocję – w wysokości aż 500 zł. Telefon można zakupić w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik i operatorów Orange, Play oraz Plus.

Dwa ekrany OLED

Motorola Razr 2022 ma główny ekran OLED, który się rozkłada i jest to wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+. Ponadto oferuje on odświeżanie obrazu w aż 144 Hz. Natomiast na pleckach telefonu znajduje się dodatkowy ekran o przekątnej 2,7 cali i rozdzielczości 800 x 573 pikseli. Jest on kolorowy.

Mocny Snapdragon 8 Gen 1+

Składany smartfon Motorola Razr 2022 ma mocny procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Jest to ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. W kraju jest on wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca. Innych konfiguracji sprzętowych nie przewidziano.

Podwójny aparat 50 MP

Motorola Razr 2022 to składany smartfon mający podwójny aparat fotograficzny. Obiektyw szerokokątny został połączony z sensorem 50 MP i obsługuje OIS. Natomiast drugi z ultraszerokim kątem ma matrycę 13 MP. Przedni aparat do selfie i wideorozmów wyposażono w sensor 32 MP. Pod obudową znajduje się bateria o pojemności 3500 mA z obsługą ładowarki o mocy 30 W. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Motorola Razr 2022 – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniem obrazu w 144 Hz

2,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 800 x 573 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

8 GB pamięci operacyjnej RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 13 MP

bateria o pojemności 3500 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

200 g

Android 12

