Funtouch OS 13 oparty na systemie Android 13 dostępny dla smartfonów Vivo

Funtouch OS 13 to nowa nakładka firmy Vivo oparta na systemie Android 13. Aktualizacja oprogramowania wprowadza sporo nowości i udoskonaleń. Obejmują one wygląd, bezpieczeństwo czy prywatność użytkowników. Proces dystrybucji uaktualnienia do nakładki Funtouch OS 13 rozpoczyna się od modelu Vivo X80 Pro.

Funtouch OS 13 to nowa nakładka Vivo. Oprogramowanie zostało oparte na systemie operacyjnym Android 13, który Google udostępniło w finalnej wersji kilka tygodni temu. Teraz firma poinformowała o rozpoczęciu wdrażania uaktualnienia w globalnym ujęciu. Na jakim telefonie aktualizacja pojawia się w pierwszej kolejności?

Pierwszym smartfonem Vivo z aktualizacją do nakładki Funtouch OS 13 jest model X80 Pro. Dla niego uaktualnienie jest udostępniane od 24 października. Wkrótce mają je dostać także inne telefony marki. Jest to wyłącznie kwestią najbliższego czasu.

Aktualizacja Vivo Funtouch OS 13 na systemie Android 13 to wiele nowości

Funtouch OS 13 to duża aktualizacja oprogramowania na telefony marki Vivo. Wnosi nowości z systemu Android 13, ale nie tylko. Producent przygotował także autorskie rozwiązania. Obejmują one różne obszary software. Są to wygląd, design, bezpieczeństwo, prywatność użytkowników czy udoskonalenia związane ze wbudowanymi aplikacjami. Uaktualnienie ma być wdrażane sukcesywnie na telefonach na całym świecie, ale będzie to proces przebiegający falami.

źródło: informacja prasowa