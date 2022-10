Xiaomi 13 Pro otrzyma ekran mający węższe ramki

Xiaomi 13 Pro to flagowiec, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Smartfon otrzyma ekran, który według nowych plotek ma dostać węższe ramki. Będzie to 6,73-calowy wyświetlacz wykonany w technologii OLED. Wiemy też, że ekran Xiaomi 13 Pro zapewni obraz w wysokiej rozdzielczości na poziomie QHD+.

Xiaomi 13 Pro to smartfon, który był obiektem mnóstwa przecieków. Telefon ma zadebiutować w przyszłym miesiącu, czyli jego debiut jest naprawdę blisko. Tymczasem dowiadujemy się, że ekran ma dostać węższe ramki. W ogóle na temat wyświetlacza tego modelu wiemy naprawdę sporo.

Ekran Xiaomi 13 Pro to panel wykonany w technologii OLED. Dostawcą jest jeden z chińskich producentów i pewnie będzie to BOE. Wyświetlacz ma przekątną 6,73 cala i zaoferuje odświeżanie obrazu w 120 Hz. Poza tym wiemy, że rozdzielczość to QHD+.

Xiaomi 13 Pro poza tym otrzyma nowy procesor Qualcomma dla flagowców, czyli Snapdragon 8 Gen 2. Następnie mamy aparat fotograficzny z trzema sensorami 50 MP. Spodziewajmy się także baterii z szybkim ładowaniem na poziomie 120 W. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi 13 Pro – specyfikacja techniczna

6,73-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

do 16 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 50 + 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z MIUI 14

źródło