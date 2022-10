Realme 10 Pro 5G blisko. Wycieka specyfikacja techniczna

Realme 10 Pro 5G to smartfon, który zostanie zaprezentowany w niedługim czasie. Dostrzeżono go na stronie TENAA, a tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna. Dowiadujemy się, że z tyłu obudowy jest potrójny aparat fotograficzny 108 MP. Poza tym Realme 10 Pro 5G ma 6,7 -calowy ekran AMOLED Full HD+.

Realme 10 Pro 5G to smartfon, który ukrywa się pod nazwą kodową RMX3687. Pod taką został dostrzeżony na stronie urzędu TENAA. Tam przy okazji pojawia się częściowa specyfikacja techniczna. Co już wiemy o tym telefonie? Rzućmy sobie na to okiem.

Realme 10 Pro 5G ma 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Procesor nie jest znany, ale plotki mówią o chipie MediaTek Dimensity 1080. Będzie on wspomagany przez 6, 8 lub 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 64, 128, 256 lub 512 GB miejsca. Jednak wszystkie z tych opcji z pewnością nie pojawią się w sprzedaży. Bateria ma pojemność 5000 mAh.

Smartfon Realme 10 Pro 5G ma też potrójny aparat fotograficzny. Składa się on z sensorów 108, 8 i 2 MP. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Realme 10 Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Dimensity 1080

6, 8 lub 12 GB pamięci RAM

64, 128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

172,5 g

Android z nakładką producenta

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło