Huawei Pocket S to składany smartfon, którego debiut jest bardzo blisko. Data premiery nie jest już tajemnicą, bo ujawniono ją przy okazji opublikowania oficjalnego teaser. Telefon będzie dostępny w sześciu kolorach obudowy. Pełna specyfikacja techniczna Huawei Pocket S nie jest jednak na razie znana.

Huawei Pocket S to składany smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Została podana data premiery i tą jest 3 listopada. Tego dnia ma zadebiutować także nowy smartwatch Watch GT Cyber. Co wiemy o tym telefonie? Na razie znana jest częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, co już wiadomo.

Składany smartfon Huawei Pocket S ma być dostępny w sześciu kolorach obudowy. Potwierdza to udostępniony przez producenta teaser, który widać powyżej. Są to czarny, biały, zielony, niebieski, żółty czy różowy. Tak więc wybór będzie całkiem spory.

Pełna specyfikacja Huawei Pocket S tajemnicą

Na razie kompletna specyfikacja techniczna Huawei Pocket S nie jest znana. Wiemy, że składany smartfon ma rozkładany ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy procesor Snapdragon 778G, ale bez modemu zapewniającego łączność z sieciami 5G. Pozostanie tylko obsługa LTE. Do wyboru mają być ponadto dwie konfiguracje sprzętowe różniące się rozmiarem wbudowanej pamięci.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło