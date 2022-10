Google Pixel 7a już blisko? Sugeruje to Amazon, ale trochę poczekamy

Google Pixel 7a to smartfon, którego premiery spodziewamy się dopiero w 2023 r. Tymczasem Amazon już teraz wyszedł przed szereg innych i postanowił uruchomić rejestrację dla zainteresowania tym telefonem. Czyżby więc debiut modelu Google Pixel 7a miałby zostać przyspieszony? Na to się niestety nie zanosi.

Google Pixel 7a to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Premiera telefonu nie jest jednak blisko, choć mógłby to sugerować Amazon. Sklep już teraz uruchomił formularz zainteresowania tym urządzeniem. Co wcale jednak nie oznacza, że jego debiut zostanie przyspieszony. Przeciwnie, bo spodziewajmy się go dopiero za jakiś kilka miesięcy.

Amazon po prostu wychodzi przed szereg i taki formularz dla modelu Google Pixel 7a wcale nie oznacza, że premiera telefonu zostanie przyspieszona. Tak naprawdę zobaczymy go dopiero w 2023 r. Najpewniej w okolicy maja, kiedy to zostanie zorganizowana kolejna konferencja firmy z cyklu I/O dla deweloperów.

Premiera Google Pixel 7a jeszcze odległa

Tak więc na premierę telefonu Google Pixel 7a trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Smartfon powinien otrzymać autorski procesor Tensor G2, który znamy już z modeli 7 i 7 Pro. Poza tym spodziewajmy się podwójnego aparatu fotograficznego czy ekranu o rozdzielczości Full HD+. Poza wiemy, że urządzenie powstaje pod kryptonimem Felix.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło