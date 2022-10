Redmi Note 12 Pro Plus 5G otrzyma zakrzywiony ekran AMOLED

Redmi Note 12 Pro Plus 5G to średniak, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Telefon został dostrzeżony na grafice ze sklepu. Ta ujawnia nam, że smartfon ma zakrzywiony ekran AMOLED. Wiemy też, że Redmi Note 12 Pro Plus 5G ma wyróżniać się bardzo szybkim ładowaniem baterii. Nawet o mocy 210 W.

Redmi Note 12 Pro Plus 5G to wyczekiwany średniak submarki Xiaomi, którego debiut jest bardzo blisko. Telefon niedawno został dostrzeżony w jednym z chińskich sklepów. Teraz mamy okazję zobaczyć nową grafikę. Ta ujawnia nam istotny szczegół wyposażenia. Tym jest zakrzywiony ekran AMOLED.

Smartfon Redmi Note 12 Pro Plus widoczny jest na powyższej grafice. Widzimy, że rzeczywiście telefon ma zakrzywiony ekran AMOLED. Wiemy, że jest to wyświetlacz o przekątnej około 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+. Spodziewajmy się także odświeżania obrazu w zakresie 120 Hz. Więcej szczegółów w tym zakresie nie jest na razie znanych.

Premiera Redmi Note 12 Pro Plus 5G blisko

Redmi Note 12 Pro Plus 5G to jeden z trzech nowych telefonów, które szykuje submarka należąca do Xiaomi. Firma potwierdziła, że oficjalna premiera odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Tak więc dzieli nas od niej co najwyżej osiem dni. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło