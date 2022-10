Samsung Galaxy A54 5G z większą baterią od poprzednika

Samsung Galaxy A54 5G to wyczekiwany średniak. W sieci pojawiły się nowe informacje o tym telefonie. Tym razem związane z baterią smartfona. Dowiadujemy się, że akumulator z modelu Samsung Galaxy A54 5G będzie nieco większy względem tego, który ma poprzednik. Nie będzie to jednak jakaś kolosalna różnica.

Samsung Galaxy A54 5G to smartfon, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Na razie znana jest tylko jego częściowa specyfikacja techniczna. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje. Tym razem związane z baterią, a dokładniej jej pojemnością. Ta będzie nieco większa od akumulatora umieszczonego pod obudową poprzednika.

Bateria modelu Samsung Galaxy A54 5G ma pojemność nominalną na poziomie 4905 mAh. Dla porównania w poprzedniku jest to 4860 mAh. Widzimy więc, że zysk wynosi tylko 45 mAh i nie jest to wiele, ale jednak zawsze na plus. Na opakowaniu pewnie znowu będzie widniała informacja o akumulatorze 5000 mAh.

Specyfikacja modelu Samsung Galaxy A54 5G nadal tajemnicą

Pełna specyfikacja techniczna telefonu Samsung Galaxy A54 5G nadal nie jest znana. Smartfon ma dostać potrójny aparat fotograficzny. Następnie mamy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Plotki mówią także o procesorze Exynos 1380.

