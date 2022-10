One UI 5 i Android 13 dla Galaxy S22. Samsung rusza z aktualizacją

One UI 5 i Android 13 dla modeli Samsung Galaxy S22 to duża aktualizacja. Koreańczycy zaczęli ją udostępniać dla tych telefonów na pierwszym rynku. Na pierwszy strzał poszły Włochy. Użytkownicy smartfonów Samsung Galaxy S22 z tej dystrybucji informują o aktualizacji One UI 5 opartej na systemie Android 13.

One UI 5 i Android 13 to duża aktualizacja dla smartfonów koreańskiej marki, której udostępnianie miało rozpocząć się w tym miesiącu. Tak też się stało, bo wybrani użytkownicy telefonów Samsung Galaxy S22 raportują o dostępności nowego oprogramowania. Na razie informacje napływają z jednego kraju i tym są Włochy.

Aktualizacja do systemu Android 13 z nakładką One UI 5 pojawiła się na telefonach Samsung Galaxy S22 pochodzących z włoskiej dystrybucji. Jest to o tyle ciekawe, że w tym kraju program pilotażowy poglądowej wersji beta oprogramowania nie był prowadzony. Uaktualnienie wprowadza firmware kończący się ciągiem znaków BVJ4.

Samsung Galaxy S22 z aktualizacją do systemu Android 13 z One UI 5 wkrótce wszędzie

Możemy się spodziewać, że aktualizacja do systemu Android 13 z nakładką One UI 5 dla modeli Samsung Galaxy S22 zacznie wkrótce pojawiać się na kolejnych rynkach. Potem będzie to już w zasadzie tylko kwestią czasu, aż oprogramowanie zostanie udostępnione wszędzie. Niedługo software pewnie zacznie trafiać także na inne telefony koreańskiej marki. W drodze jest też wydanie z numerkiem 5.1.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło