IQOO 11 Pro niemal bez tajemnic. Wycieka specyfikacja techniczna

IQOO 11 Pro to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy i do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Ta obejmuje procesor Snapdragon 8 Gen 2 czy 6,78-calowy ekran LTPO. Poza tym IQOO 11 Pro otrzyma potrójny aparat z dwoma sensorami 50 MP.

IQOO 11 Pro to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Jego debiut ma odbyć się w najbliższych miesiącach. Tymczasem do sieci wyciekła w zasadzie prawie kompletna specyfikacja techniczna. Co zaoferuje to urządzenie?

Smartfon IQOO 11 Pro ma 6,78-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+. Jest to wyświetlacz wykonany w technologii LTPO, który zapewni odświeżanie obrazu w 120 Hz. Procesor to Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Będzie on wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca.

IQOO 11 Pro ma też baterię o pojemności 4700 mAh. Będzie ona wspierać szybkie ładowanie o mocy 200 W. Aparat fotograficzny jest potrójny i ma dwa sensory 50 MP i jeden 14,6 MP. Przednia kamera otrzyma matrycę 16 MP. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 13 z OriginOS. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

IQOO 11 Pro – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

8 lub 12 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 14.6 MP

bateria o pojemności 4700 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z OriginOS

