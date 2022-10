Xiaomi 12 Lite 5G NE coraz bliżej. Smartfon z kolejnym certyfikatem

Xiaomi 12 Lite 5G NE to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Telefon został dostrzeżony właśnie pod taką nazwą na kolejnej stronie. To oznacza, że rynkowy debiut urządzenia zbliża się wielkimi krokami. Pełna specyfikacja techniczna modelu Xiaomi 12 Lite 5G NE nadal owiana jest tajemnicą.

Xiaomi 12 Lite 5G NE to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Telefon został dostrzeżony na kolejnej stronie. Urządzenie ukrywa się pod nazwą kodową 2210129SG i pod taką samą został wcześniej znaleziony u FCC. To oznacza, że jego premiera zbliża się wielkimi krokami.

Istnieją pewne podejrzenia co do tego, że Xiaomi 12 Lite 5G NE będzie tak naprawdę przebrandowanym modelem CIVI 2. Ten ostatni jakiś czas temu debiutował w Chinach. Jednak na rynkach globalnych może pojawić się pod inną. Jeśli tak się stanie, to w zasadzie specyfikacja techniczna nie stanowi już dla nas tajemnic. Powinna prezentować się tak, jak to widać poniżej.

Xiaomi 12 Lite 5G NE – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 7 Gen 1 z GPU Adreno 662

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 + 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 20 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

dwa głośniki z Dolby Atmos

171,8 g

159,2 × 72,7 × 7,23 mm

Android 12 z MIUI 13

