Realme 10 Pro Plus 5G w TENAA. Tak wygląda nowy smartfon

Realme 10 Pro Plus 5G to nowy średniak marki. Dostrzeżono go na stronie urzędu TENAA i ten ujawnia nam, jak wygląda nowy smartfon. Przy okazji znaleziono go też u 3C i tam pojawia się informacja o prędkości ładowania baterii modelu Realme 10 Pro Plus 5G. Zobaczmy sobie, co już wiemy o tym telefonie.