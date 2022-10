One UI 6.0 wprowadzi na telefonach Samsung Galaxy ważne zmiany

One UI 6.0 to nakładka firmy Samsung dla smartfonów Galaxy, która będzie bazować na systemie Android 14. Wprowadzi ona zapewne liczne zmiany i nowości. Jedna z nich będzie związana z procesem aktualizacji. Samsung wierzy, że wraz z nakładką One UI 6.0 na Androidzie 14 uda się go znacząco przyspieszyć.

One UI 6.0 to nakładka, która będzie bazować na systemie Android 14. Obecnie Samsung szykuje się do wydania na smartfony z serii Galaxy finalnej edycji oprogramowania z numerkiem 5.0. To pierwsze z wymienionych wprowadzi różne zmiany. Na rok przed premierą software poznajemy jedną z nich.

Google wraz z Androidem 13 wprowadziło konieczność tworzenia w pamięci telefonów wirtualnych partycji A/B. To pozwala na przyspieszenie instalowania aktualizacji, gdzie normalnie smartfon potrzebuje na ukończenie procesu kilkunastu minut. W tym przypadku odbywa się to w tle, co pozwala na normalne korzystanie z urządzenia.

Samsung wprowadzi takie zmiany w One UI 6.0 na Androidzie 14

Samsung planuje wprowadzić możliwość szybkiego aktualizowania telefonów z rodziny Galaxy w tle właśnie wraz z nakładką One UI 6.0, którą zobaczymy w przyszłym roku. Taką informację podał jeden z przedstawicieli firmy, Hyesoon (Sally) Jeong. Pozostaje więc wierzyć, że producent wywiąże się z zobowiązań i tak rzeczywiście będzie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło