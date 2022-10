Honor 80 Pro Plus blisko. Jest częściowa specyfikacja techniczna

Honor 80 Pro Plus to flagowiec chińskiej marki, którego premiera jest blisko. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Ta ujawnia nam, że telefon otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 1+ oraz aparat fotograficzny z głównym sensorem 200 MP. Smartfon Honor 80 Pro Plus zapowiada się ciekawie.