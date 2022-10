Redmi Note 12 Pro jeszcze w październiku. Jest teaser

Redmi Note 12 Pro to wyczekiwana seria smartfonów. Kiedy odbędzie się premiera? Submarka Xiaomi udostępniła teaser. Ten ujawnia nam, że oficjalna zapowiedź telefonów odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. To oznacza, że Redmi Note 12 Pro zostanie zaprezentowany już w przyszłym tygodniu.

Redmi Note 12 Pro to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Niedawno seria została dostrzeżona w jednym z chińskich sklepów. Premiera cały czas przed nami. Okazuje się jednak, że jest już blisko. Potwierdza to nam teaser, który został udostępniony przez markę na jej kanałach społecznościowych.

Powyższy teaser ujawnia nam, że seria Redmi Note 12 zostanie zaprezentowana jeszcze w tym miesiącu. Tak więc debiutu spodziewajmy się przyszłym tygodniu. Ewentualnie zapowiedź może odbyć się 31 października. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

Redmi Note 12 Pro z bardzo szybkim ładowaniem baterii

Przecieki sugerują, że high-endowy model Redmi Note 12 Pro Plus zaoferuje bardzo szybkie ładowanie baterii o mocy aż 210 W. W przypadku dwóch tańszych modeli będzie to 67 i 120 W. Poza tym wiadomo, że co najmniej jeden z nowych telefonów otrzyma pod obudową nowy procesor firmy MediaTek. Będzie to układ Dimensity 1080.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla systemu Windows 11

Źródło, 2