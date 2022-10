Xiaomi 13 Pro to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. W sieci pojawiło się nowe zdjęcie. To prezentuje tylny aparat fotograficzny, który jest potrójny i ma logo firmy Leica. Wiemy też, że kamera flagowca Xiaomi 13 Pro ma składać się z trzech sensorów mających matryce 50 MP. Zapowiada się nieźle.

Xiaomi 13 Pro to flagowiec, który był obiektem wielu przecieków. Jakiś czas temu w sieci pojawiła się jego pierwsza fotka. Teraz mamy nowe zdjęcie, które ujawnia tył obudowy wraz z wyspą mieszczącą aparat fotograficzny. Będzie to kolejny owoc współpracy chińskiej firmy z Niemcami z Leica.

Aparat fotograficzny modelu Xiaomi 13 Pro widoczny jest na powyższym zdjęciu. Urządzenie ma trzy obiektywy i wiemy, że każdy z nich zostanie połączony z sensorem z matrycą 50 MP. Zapowiada się ciekawie, ale na dokładne szczegóły będziemy musieli poczekać, ale jednym z nich ma być Sony IMX989.

Aparat Xiaomi 13 Pro nie pierwszym z logo Leica

Przygoda chińskiego giganta z Niemcami z firmy Leica rozpoczęła się przy okazji modeli 12S. Widzimy, że wraz z Xiaomi 13 Pro będzie po prostu kontynuowana, co nie powinno dziwić, bo jest to pewnie kilkuletnie partnerstwo, jak to było w przypadku konkurencji z Huawei. Premiera nowego smartfona odbędzie się w listopadzie.

źródło