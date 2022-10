Redmi Note 12 Pro Plus 5G blisko. Cena będzie niższa

Redmi Note 12 Pro Plus 5G to średniak Xiaomi, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Telefon został dostrzeżony w jednym z chińskich sklepów. Tam też pojawiła się cena Redmi Note 12 Pro Plus. W rzeczywistości będzie ona duża niższa. Wynika to z faktu, że platforma szykuje się do premiery pod kątem wyszukiwarek.

Redmi Note 12 Pro Plus 5G to smartfon Xiaomi, którego debiut jest blisko. Najpierw jego premiera odbędzie się w Chinach i tamtejsi partnerzy marki już się na to szykują. Świadczy o tym dostrzeżenie telefonu na jednej z popularnych w tym kraju platform. Tam też pojawiła się cena, ale tak naprawdę będzie ona znacznie niższa.

Smartfon Redmi Note 12 Pro Plus 5G wraz z dwoma tańszymi modelami z tej serii został dostrzeżony na stronie sklepu internetowego JD.com. To tam pojawiły się strony szykowane pod konkretne oferty. Niestety za wiele informacji tu na razie nie ma. Platforma zrobiła to już teraz pod kątem pozycjonowania się pod kątem wyszukiwarek.

Cena Redmi Note 12 Pro Plus 5G będzie niższa

Sklep przy wszystkich trzech smartfonach umieścił na razie kwotę w wysokości 9999,99 juanów, czyli około aż 6770 zł. To dużo, ale tak naprawdę cena Redmi Note 12 Pro Plus 5G będzie znacznie niższa. Spodziewajmy się czegoś bliżej kwoty 2,5-3 tys. juanów (ok. 1690-2030 zł). Konkretne ceny powinniśmy poznać bliżej premiery.

źródło