Realme 10 Pro Plus 5G otrzyma takie kolory obudowy

Realme 10 Pro Plus to nadchodzący smartfon marki. Jego premiera musi być nieodległa. Tymczasem do sieci wyciekły informacje obejmujące kolory obudowy telefonu oraz szykowane przez producenta warianty. Na rynek mają trafić trzy smartfony Realme 10 Pro Plus 5G z zakresu rozmiaru zainstalowanej pamięci.

Realme 10 Pro Plus 5G to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Teraz w sieci pojawiły się nowe plotki. Te obejmują planowane przez producenta kolory obudowy. Następnie jest częściowa specyfikacja techniczna i są to szczegóły związane z rozmiarem zainstalowanej pamięci. Zobaczymy, czego mamy się spodziewać.

Smartfon Realme 10 Pro Plus 5G ma być dostępny w trzech konfiguracjach sprzętowych. Są to modele mające po 6 GB RAM + 128 GB ROM, 8 GB RAM + 128 GB ROM oraz 8 GB RAM + 256 GB ROM. Jak sytuacja ma wyglądać w przypadku kolorów obudowy? To również już wiemy.

Realme 10 Pro Plus 5G ma trzy kolory obudowy

Do wyboru będą trzy różne kolory obudowy smartfona Realme 10 Pro Plus 5G. Są to odcienie o nazwach Hyperspace, Dark Matter oraz Nebula Blue. Dotyczy to indyjskiego rynku, co warto mieć na uwadze. Na przykład w Europie któryś z tych wariantów może zostać wymieniony na inny. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

źródło