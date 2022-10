One UI 5.1 w drodze. Samsung wprowadzi aktualizacje z Galaxy S23

One UI 5.1 to kolejna aktualizacja oprogramowania Koreańczyków, którą powinniśmy zobaczyć z modelami Samsung Galaxy S23. Rąbka tajemnicy na temat tej wersji ujawnił sam producent. Zrobił to jeden z oddziałów firmy. Aktualizacja One UI 5.1 trafi oczywiście nie tylko na nowe smartfony z serii Samsung Galaxy S23.