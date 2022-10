iQOO Neo 7 otrzyma konkretny ekran. Jest specyfikacja

IQOO Neo 7 to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Producent ujawnił, jaki ekran otrzyma nowy telefon. Specyfikacja techniczna wyświetlacza jest całkiem konkretna. Będzie to wysokiej klasy panel AMOLED E5. Tak więc ekran IQOO Neo 7 będzie pochodził z fabryk firmy Samsung Display.

IQOO Neo 7 to smartfon, który niedawno pozował na zdjęciu. Jego pełna specyfikacja techniczna nadal nie jest znana, ale producent zaczął już podgrzewać atmosferę przed debiutem i udostępnia nowe informacje. Tym razem obejmują one ekran telefonu. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

Ekran modelu IQOO Neo 7 to wysokiej klasy panel AMOLED E5 pochodzący od Samsung Display. Niegdyś trafiał on do flagowców z Androidem. Jest to 6,78 wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Poza tym oferuje jasność na poziomie do 1500 nitów czy wsparcie dla HDR10+.

Pełna specyfikacja techniczna IQOO Neo 7 nieznana

Na razie kompletna specyfikacja techniczna smartfona IQOO Neo 7 nie jest jeszcze znana. Wiemy jednak, że telefon ma potrójny aparat fotograficzny umieszczony na pleckach. Jego wygląd jest znany, ale użyte sensory pozostają na razie tajemnicą. Oficjalna premiera urządzenia odbędzie się już 20 października. Wtedy poznamy wszystkie szczegóły i przy okazji także ceny.

