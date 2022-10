Samsung Galaxy M54 w drodze. Wycieka częściowa specyfikacja

Samsung Galaxy M54 to smartfon, którego premiera jest pewnie nieodległa. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Obejmuje ona 6,67-calowy ekran AMOLED, procesor Snapdragon 888 czy 8 GB pamięci RAM. Zobaczmy, co jeszcze zaoferuje Samsung Galaxy M54 pod kątem wyposażenia.