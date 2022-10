Moto E22s oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Moto E22s to nowy smartfon marki Motorola, którego premiera odbyła się w Indiach. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna typowa dla tej półki. Telefon ma 6,5-calowy ekran HD+ oraz procesor MediaTek Helio G37 i podwójny aparat 16 MP. Zobaczmy sobie, co jeszcze Motorola Moto E22s ma do zaoferowania.