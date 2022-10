Razer Edge 5G zaprezentowane. Cena i specyfikacja konsoli do gier

Razer Edge 5G to nowa konsola do gier. Jej cena jest już znana. Wiemy również, jak prezentuje się specyfikacja techniczna urządzenia i ta jest naprawdę konkretna. Urządzenie pokazano w trakcie RazerCon 2022 i wiemy, że konsola Razer Edge 5G trafi do sprzedaży na początku 2023 r. Na rynku ma być w styczniu.

Razer Edge 5G to konsola do gier, której zapowiedź odbyła się w trakcie RazerCon 2022. Urządzenie w zasadzie zostało już wcześniej po części potwierdzone przez amerykańskiego operatora Verizon. Teraz doczekaliśmy się jego właściwej premiery. Cena i specyfikacja techniczna są już znane. Rzućmy sobie na to okiem.

6,8-calowy ekran AMOLED

Razer Edge 5G to konsola do gier, która została wyposażona w duży wyświetlacz dotykowy wykonany w technologii AMOLED. Ma on przekątną na poziomie 6,8 cala i rozdzielczość Full HD+ (1080 x 2400 pikseli). Poza tym ekran jest w stanie odświeżać obraz w 144 Hz.

Mocny procesor Snapdragon G3X Gen 1

Sercem konsoli do gier Razer Edge 5G jest procesor Snapdragon G3X Gen 1. To 8-rdzeniowa jednostka wyposażono w rdzenie Kryo, które pracują z zegarem do 3,0 GHz i układem graficznym Adreno. Z informacji przekazanych przez producenta wynika, że jest on do trzech razy szybszy od chipu Qualcomm Snapdragon 720G. W urządzeniu umieszczono 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB miejsca na dane.

Cena Razer Edge 5G nieznana

Cena Razer Edge 5G nie została podana. Producent ujawnił tylko kwotę za model z Wi-Fi, który ma kosztować 399 dol. (ok. 1970 zł). Natomiast w wersji Founders Edition będzie to 499 dol. (ok. 2465 zł). W przypadku modelu ze wbudowanym modemem zapewniającym łączność z sieciami komórkowymi konkretnej kwoty na razie nie ma.

Razer Kishi V2 Pro

Wraz z konsolą Edge 5G będzie współpracować Razer Kishi V2 Pro. Jest to specjalny zestaw do połączenia z urządzeniem, który wyposażono w szereg różnych przycisków i gałek, które można wykorzystać w trakcie grania. Jest też system haptyczny oraz 3,5-mm złącze słuchawkowe.

Bateria o pojemności 5000 mAh

Pod obudową konsoli Razer Edge 5G znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Jest więc całkiem spora. Następnie mamy moduły Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.2. Jest też kamera z sensorem 5 MP oraz USB C. Urządzenie waży 264 g, a z dołączanym kontrolerem do gier waga wzrasta do 401 g. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Razer Edge 5G – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED 144 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon G3X Gen 1

8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 5 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

modem 5G (opcjonalnie)

260 x 85 x 11 mm

264 g

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło