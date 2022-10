POCO C50 w Google Play. To przebrandowany Redmi A1 Plus

POCO C50 to przebrandowany smartfon Redmi A1 Plus. Wskazuje na to konsola Google Play, gdzie dostrzeżono smartfona. Dołączona tam grafika nie pozostawia złudzeń. To oznacza, że na temat tego telefonu wiemy już w zasadzie wszystko. Zagadką na razie jest cena POCO C50, bo ta może być nieco inna względem modelu Redmi.

POCO C50 to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Telefon nie będzie zupełnie nowym modelem, co sugeruje konsola Google Play. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z przebrandowanym Redmi A1 Plus. Premiera tego urządzenia odbyła się ostatnio w Indiach.

Jeśli POCO C50 to rzeczywiście przebrandowany Redmi A1 Plus, to w zasadzie jego specyfikacja techniczna jest już znana. Urządzenie ma 6,52-calowy ekran LCD HD+ oraz procesor MediaTek Helio A22. Następnie mamy 2 lub 3 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 32 GB miejsca.

POCO C50 otrzyma też baterię o pojemności 5000 mAh. Aparat jest podwójny i składa się z sensora 8 MP oraz czujnika głębi. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 5 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12 z nakładką MIUI. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

POCO C50 / Redmi A1 Plus – specyfikacja techniczna

6,52-calowy ekran o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio A22

2 lub 3 GB pamięci RAM

32 GB miejsca na dane

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 8 MP + czujnik głębi

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

192 g

Android 12 z MIUI

źródło