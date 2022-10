OnePlus Nord N300 blisko. Wycieka częściowa specyfikacja

OnePlus Nord N300 to nowy średniak marki, którego premiera ma odbyć się w przyszłym miesiącu. Smartfon nie został dochowany w tajemnicy i do sieci wyciekła jego częściowa specyfikacja techniczna. Telefon otrzyma ponadto dwa kolory obudowy. Zobaczmy, co wiemy o modelu OnePlus Nord N300, który jest blisko.