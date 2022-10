Redmi A1 Plus zaprezentowany. Cena i specyfikacja

Redmi A1 Plus to tani smartfon Xiaomi, który doczekał się zapowiedzi. Cena jest niska, ale specyfikacja techniczna telefonu nie zachwyca. Jest bardzo podstawowa. Urządzenie ma 6,52-calowy ekran HD+ czy procesor MediaTek Helio A22. Trzeba jednak przyznać, że cena Redmi A1 Plus jest naprawdę atrakcyjna.