Oppo Reno 9 Pro — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Oppo Reno 9 Pro to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna telefonu? Na jego temat wiemy już całkiem sporo. Choć jeszcze nie wszystkie. Zobaczmy sobie, co wiadomo o modelu Oppo Reno 9 Pro i kiedy go zobaczymy. Debiut ma odbyć się jeszcze w tym kwartale.

Oppo Reno 9 Pro to smartfon, którego premiera jest blisko. Telefon był obiektem różnych przecieków. Niedawno do sieci wyciekła jego częściowa specyfikacja techniczna. Natomiast cena powinna być zbliżona do poprzednika. Zobaczmy sobie, co wiemy o tym telefonie.

6,7-calowy ekran OLED

Oppo Reno 9 Pro otrzyma duży ekran OLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+. Będzie to 1080 x 2412 pikseli. Następnie mamy odświeżanie obrazu w 120 Hz. Więcej parametrów nie jest na razie znanych. Możemy jednak spodziewać się także wysokiej jasności, ale na dodatkowe szczegóły trzeba poczekać.

Procesor Snapdragon 778G

Smartfon Oppo Reno 9 Pro otrzyma procesor Snapdragon 778G. Jest to 8-rdzeniowy SoC Qualcomma dla smartfonów z tak zwanej wyższej półki średniej. Nie jest on co prawda najnowszy, ale nadal oferuje przyzwoitą wydajność. Wiemy, że w telefonie Chińczyków ma być wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.

Cena Oppo Reno 9 Pro nie taka niska

Cena Oppo Reno 9 Pro na razie nie jest jeszcze znana. Spodziewajmy się jednak, że będzie bardzo zbliżona do poprzednika. W Europie było to 800 euro, czyli około 3860 zł. Tanio nie jest, ale z drugiej strony będzie to dosyć konkretne urządzenie.

Aparat fotograficzny 64 MP

Oppo Reno 9 Pro otrzyma potrójny aparat fotograficzny, który został umieszczony na prostokątnej wyspie. Główny sensor to OV64B z matrycą 64 MP. Pozostałe dwa są na razie tajemnicą, ale spodziewajmy się, że będzie to połączenie obiektywu ultraszerokokątnego z matrycą 8 MP i kamerki 2 MP. Wiemy, że ta przednia pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

Bateria z szybkim ładowaniem 67 W

Wiemy też, jaka bateria znajdzie się pod obudową smartfona Oppo Reno 9 Pro. Ma to być akumulator o pojemności 4500 mAh. Poza tym wiadomo, że zapewni on bardzo szybkie ładowanie o mocy 67 W. Znana, ale jeszcze niekompletna specyfikacja techniczna telefonu, widoczna jest poniżej.

Oppo Reno 9 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli i odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 778G

12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny z sensorem OV64B 64 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12

źródło: opracowanie własne (2)