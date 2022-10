Honor 80 Pro Plus w drodze. Wycieka częściowa specyfikacja

Honor 80 Pro Plus to flagowiec, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Smartfon nie został dochowany w tajemnicy do debiutu i do sieci wyciekła jego częściowa specyfikacja techniczna. Ta obejmuje m.in. procesor Snapdragon 8 Gen 1+ czy 12 GB pamięci RAM. Honor 80 Pro Plus zaoferuje także szybkie ładowanie.

Honor 80 Pro Plus to flagowiec, którego premiera ma odbyć się jeszcze w tym kwartale. Telefon doczekał się przecieku. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna smartfona. Ta pokazuje nam, że urządzenie będzie ciekawe. Zobaczmy sobie, co na jego temat wiemy.

Smartfon Honor 80 Pro Plus dostanie ekran o rozdzielczości 1.5K. Następnie mamy procesor Snapdragon 8 Gen 1+. To ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Będzie on wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Wiemy też, że producent zaimplementuje baterię (o nieznanej pojemności), która ma wspierać bardzo szybkie ładowanie o mocy 100 W oraz aparat z głównym sensorem 200 MP, który znamy z Xiaomi 12T Pro.

Pełna specyfikacja modelu Honor 80 Pro Plus nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona Honor 80 Pro Plus nie jest na razie znana. Obecnie dysponujemy tylko informacjami, które widać poniżej. Spodziewajmy się jednak, że więcej szczegółów wycieknie do sieci jeszcze przed planowaną premierą, która to zapewne jest bardzo nieodległa. Nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w trochę cierpliwości.

