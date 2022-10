Vivo X90 Pro Plus ma dostać taki aparat. Jest częściowa specyfikacja

Vivo X90 Pro Plus to smartfon, którego premiera ma odbyć się w grudniu. Telefon otrzyma rozbudowany aparat i mamy to okazję zobaczyć na renderze. Przy okazji do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Wiemy, że Vivo X90 Pro Plus otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 2 i 1-calowy sensor.

Vivo X90 Pro Plus to flagowiec, który już pojawiał się w przeciekach. Wiemy, że oficjalna premiera telefonu ma odbyć się jeszcze w tym kwartale. Plotki mówią o grudniu. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Dowiadujemy się również, jak ma wyglądać aparat fotograficzny.

Vivo X90 Pro Plus dostanie poczwórny aparat fotograficzny, który zostanie umieszczony na okrągłej wyspie. Jedna z kamer będzie peryskopowa, co zapewni duże możliwości z zakresu obsługi zoomu. Natomiast główny sensor będzie 1-calowy i dostarczy go Sony. Całość zostanie przygotowana we współpracy z firmą ZEISS.

Pełna specyfikacja techniczna Vivo X90 Pro Plus tajemnicą

Wiemy, że Vivo X90 Pro Plus będzie flagowcem z procesorem Snapdragon 8 Gen 2. Qualcomm zapowie go w listopadzie i najpierw nowy SoC trafi do serii Xiaomi 13. Następnie mamy baterię o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że będzie ona wspierać bardzo szybkie ładowanie o mocy 100 W. Pełna specyfikacja techniczna telefonu nie jest na razie znana.

źródło