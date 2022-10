One UI 5 i Android 13 dla modeli Samsung Galaxy S22 w tym miesiącu

One UI 5 na systemie Android 13 to duża aktualizacja oprogramowania dla telefonów koreańskiej marki. Najpierw dostaną ją modele z serii Samsung Galaxy S22. Teraz dowiadujemy się, że nastąpi to jeszcze w tym miesiącu. Tak więc aktualizacja do systemu Android 13 z nakładką One UI 5 jest już naprawdę blisko.