Honor X40 GT oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Honor X40 GT to smartfon, który został zaprezentowany w Chinach. Cena została ustalona na poziomie 2099 juanów (ok. 1450 zł). Model z większą pamięcią kosztuje 2399 juanów (ok. 1660 zł). Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna.

Smartfon Honor X40 GT ma 6,81-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 144 Hz. Następnie mamy procesor Snapdragon 888. SoC wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono wyłącznie 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4800 mAh z obsługą ładowania o mocy 66 W.

Honor X40 GT ma też potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Pozostałe dwa mają matryce 2 MP. Natomiast przednia kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Honor X40 GT – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran IPS LCD 144 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888

8 lub 12 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 4800 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12 z MagicUI 6

