Samsung Galaxy S23 Ultra z taką baterią. Akumulator pozuje na zdjęciu

Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon, który otrzyma akumulator podobny do poprzednika. Potwierdza to zdjęcie, na którym została uchwycona bateria mająca znaleźć się pod obudową telefonu. Ma ona pojemność 5000 mAh i pochodzi od SDI. Smartfon Samsung Galaxy S23 Ultra zadebiutuje dopiero za kilka miesięcy.