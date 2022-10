Realme 10 Pro z Dimensity 1080? Sugeruje to leaker

Realme 10 Pro to smartfon, którego premiera musi być nieodległa. Jest bardzo możliwe, że właśnie ten model otrzyma procesor MediaTek Dimensity 1080. To nowy układ SoC, który przygotował ten producent z myślą o średniakach. Oficjalna zapowiedź telefonu Realme 10 Pro powinna odbyć się jeszcze w tym kwartale.

Realme 10 Pro to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Jego oficjalna zapowiedź ciągle przed nami. Jest bardzo możliwe, że nowe informacje na jego temat uzyskał leaker Mukul Sharma. Wspomina on o zbliżającej się premierze nowego telefonu marki, pod którego obudową znajdzie się chip MediaTek Dimensity 1080.

Dimensity 1080 to nowy SoC firmy MediaTek dla średniaków. Procesor składa się z ośmiu rdzeni, z czego dwa stanowią Cortex-A78 taktowane zegarem do 2,6 GHz. Następnie mamy GPU Arm Mali-G68. Gracze skorzystają z technologii HyperEngine 3.0. Ponadto nie zabrakło modemu zapewniającego łączność z sieciami 5G.

MediaTek Dimensity 1080 niekoniecznie w Realme 10 Pro

Sharma przekazał, że Realme rzeczywiście szykuje smartfona z procesorem MediaTek Dimensity 1080 i ten wkrótce ma pojawić się w Indiach. Nie ma jednak pewności, że jest to model 10 Pro. Choć tak naprawdę wiele na to wskazuje. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać do oficjalnej premiery.

