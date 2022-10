Oppo Reno 9 pozuje na zdjęciach. Tak smartfon wygląda na żywo

Oppo Reno 9 to smartfon, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Oficjalna premiera ma odbyć się jeszcze w

Oppo Reno 9 to smartfon, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Oficjalna premiera ma odbyć się jeszcze w tym kwartale. Niedawno dowiedzieliśmy się, jak ma wyglądać aparat fotograficzny. Teraz mamy okazję zobaczyć dwa zdjęcia, które prezentują nadchodzący telefon na żywo.

Zdjęcia Oppo Reno 9 pokazują nam przód oraz tył obudowy telefonu. Widzimy tu ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny na pleckach, który umieszczono na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Przypomina to coś, co widzieliśmy ostatnio na schemacie.

Premiera Oppo Reno 9 jest blisko

Seria smartfonów Oppo Reno 9 zostanie pokazana jeszcze w tym kwartale. Dokładny termin debiutu nie jest oczywiście jeszcze znany, ale wkrótce powinno to ulec zmianie. Na więcej informacji w tym temacie trzeba po prostu na razie poczekać. Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest znana, ale jeden z modeli ma dostać SoC Snapdragon 778G.

