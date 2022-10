Xiaomi 13 Pro — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Xiaomi 13 Pro to smartfon, którego premiera ma odbyć się za kilka tygodni. Jaka będzie jego cena i specyfikacja techniczna? Na jego temat wiadomo już całkiem sporo, choć oczywiście nie jest to jeszcze komplet informacji. Zobaczmy sobie, co wiemy o Xiaomi 13 Pro, który ma zadebiutować na rynku w przyszłym miesiącu.

Ekran AMOLED LTPO

Xiaomi 13 Pro otrzyma wysokiej klasy ekran AMOLED o przekątnej 6,73 cala. Jest to panel wykonany w technologii LTPO, czyli zapewni zmienne odświeżanie obrazu i wiemy, że będzie ono odbywać się w zakresie do 120 Hz. Rozdzielczość wyświetlacza to QHD+ i będzie to 1440 x 3200 pikseli. Poza tym wiemy, że okrągłe wcięcie dla kamery do selfie umieszczono u góry pośrodku.

Mocny Snapdragon 8 Gen 2

Xiaomi 13 Pro będzie pierwszym smartfonem na rynku, który otrzyma nowy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Mowa o procesorze Snapdragon 8 Gen 2, którego prezentacja również ma odbyć się w przyszłym miesiącu. Produkcja będzie odbywać się z użyciem procesu TSMC N4. Znajdziemy tu 8 rdzeni CPU. Będzie to połączenie 1 x Makalu-Elp + 2 x Makalu + 2 x Matterhon + 3 x Klein R1 (bazujące na Cortex-X3, -A720, -A710 i -A510). GPU to Adreno 740. Spodziewajmy się też do 16 GB pamięci RAM.

Cena Xiaomi 13 Pro będzie wysoka

Cena Xiaomi 13 Pro nie jest jeszcze znana, ale nie spodziewajmy się kwoty niższej od około 5 tys. juanów (ok. 3485 zł). Oczywiście kwota ta dotyczy podstawowej wersji telefonu, bo te z większą pamięcią będą droższe. W Europie tak różowo nie będzie, bo oczekujmy ceny na poziomie około tys. euro, a więc w Polsce ok. 5 tys. zł.

Potrójny aparat fotograficzny 50 MP

Xiaomi 13 Pro ma dostać potrójny aparat fotograficzny, który znajdzie się z tyłu obudowy. Wiemy, że wszystkie trzy sensory otrzymają matryce 50 MP. Dokładniejszych szczegółów w tym temacie na razie jednak nie ma. To samo dotyczy przedniej kamery do selfie, której parametry też owiane są tajemnicą.

Bateria z bardzo szybkim ładowaniem 120 W

Xiaomi 13 Pro otrzyma baterię o pojemności około 5000 mAh. Wiemy, że ona wspiera szybkie ładowanie. Będzie ono odbywać się z użyciem ładowarki o mocy 120 W. Oczywiście w zestawie z telefonem może jej zabraknąć. Wtedy trzeba będzie ją dokupić.

Z Androidem 13 i MIUI 14

Smartfon Xiaomi 13 Pro będzie jednym z pierwszych modeli chińskiej marki, które otrzymają system Android 13 wraz z nową nakładką. Mowa oczywiście o MIUI 14. Potwierdziło to już zdjęcie krążące po sieci. Oczywiście aktualizacja dla tego oprogramowania zostanie z czasem udostępniona na starsze telefony. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi 13 Pro – specyfikacja techniczna

6,73-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

do 16 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 50 + 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z MIUI 14

